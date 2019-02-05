Ермак, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Gold
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 6 300 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Gold
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
6 300 ₽
плата взимается единовременно за весь срок действия - 3 года
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,5%, мин. 1,5 долл. (эквивалент)
- 1%, мин. 1 долл. (эквивалент) в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 1,5 долл. (эквивалент)
- 1%, мин. 1 долл. (эквивалент) в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
максимальная сумма операция в месяц - 24 500 долл., плата за установление индивидуальных лимитов по операциям (оплата услуг в интернете, разовые индивидуальные лимиты и другое) - 200 руб.
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.;
- подключение к системе «FAKTURA.RU» - 250 руб. за факт подключения, обслуживание бесплатно;
- установление индивидуального лимита - 200 руб. за факт подключения;
- конвертация по курсу валют, установленному банком на расчетный день;
- неснижаемый остаток на счете банковской карты - 2 400 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- пониженная комиссия за снятие в банкоматах и ПВН у партнеров
Минусы
- наличие неснижаемого остатка
Дата актуализации
05.02.2019 15:49
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Gold» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Нижневартовский городской банк «Ермак»
- Адрес
- 628624, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 68
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Нижневартовск
- Телефоны
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(3466) 65-29-90