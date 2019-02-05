Обслуживание карты Тип карты Visa Gold Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 6 300 ₽ плата взимается единовременно за весь срок действия - 3 года Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 1,5 долл. (эквивалент)

1%, мин. 1 долл. (эквивалент) в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 1,5 долл. (эквивалент)

1%, мин. 1 долл. (эквивалент) в ПВН банков-партнеров Лимиты по операциям максимальная сумма операция в месяц - 24 500 долл., плата за установление индивидуальных лимитов по операциям (оплата услуг в интернете, разовые индивидуальные лимиты и другое) - 200 руб. Дополнительная информация СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.;

подключение к системе «FAKTURA.RU» - 250 руб. за факт подключения, обслуживание бесплатно;

установление индивидуального лимита - 200 руб. за факт подключения;

конвертация по курсу валют, установленному банком на расчетный день; неснижаемый остаток на счете банковской карты - 2 400 руб.

Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы пониженная комиссия за снятие в банкоматах и ПВН у партнеров Минусы наличие неснижаемого остатка Дата актуализации 05.02.2019 15:49 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.