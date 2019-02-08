Приобье, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая карта
Visa Electron — Приобье
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 500 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Electron
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
500 ₽
плата взимается единовременно за весь срок действия - 3 года
Снятие наличных в банкоматах банка
0,1% от суммы
Снятие наличных в ПВН банка
0,1% от суммы
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,2% от сумму, мин. 4 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,2% от сумму, мин. 4 долл.
Лимиты по операциям
в банкоматах кассах банка: 200 000 руб. в день, 2 000 000 руб. в месяц; 0,4% - при снятии сверх лимита
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. со 2-го месяца ;
- конвертация по курсу банка;
- неснижаемый остаток - 200 руб.;
- запрос остатка на счете в устройствах других банков - 25 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Минусы
- наличие комисии при снятии наличных в банкоматах и кассах банка
Дата актуализации
08.02.2019 11:30
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая карта» в 2 городах России
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Приобье»
- Адрес
- 628616, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Нижневартовск, просп. Победы, д. 18а
- ОГРН
- 1028600002100
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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(3466) 61-10-10