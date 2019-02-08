Обслуживание карты Тип карты Visa Electron Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 500 ₽ плата взимается единовременно за весь срок действия - 3 года Снятие наличных в банкоматах банка 0,1% от суммы Снятие наличных в ПВН банка 0,1% от суммы Снятие наличных в банкоматах других банков 1,2% от сумму, мин. 4 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 1,2% от сумму, мин. 4 долл. Лимиты по операциям в банкоматах кассах банка: 200 000 руб. в день, 2 000 000 руб. в месяц; 0,4% - при снятии сверх лимита Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. со 2-го месяца ;

конвертация по курсу банка;

неснижаемый остаток - 200 руб.;

запрос остатка на счете в устройствах других банков - 25 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Минусы наличие комисии при снятии наличных в банкоматах и кассах банка Дата актуализации 08.02.2019 11:30 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.