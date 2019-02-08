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Приобье, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая карта

Visa Electron — Приобье
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 500 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Electron
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и обслуживание
500 ₽

плата взимается единовременно за весь срок действия - 3 года

Снятие наличных в банкоматах банка

0,1% от суммы

Снятие наличных в ПВН банка

0,1% от суммы

Снятие наличных в банкоматах других банков

1,2% от сумму, мин. 4 долл.

Снятие наличных в ПВН других банков

1,2% от сумму, мин. 4 долл.

Лимиты по операциям
в банкоматах кассах банка: 200 000 руб. в день, 2 000 000 руб. в месяц; 0,4% - при снятии сверх лимита
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. со 2-го месяца ;
  • конвертация по курсу банка;
  • неснижаемый остаток - 200 руб.;
  • запрос остатка на счете в устройствах других банков - 25 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Минусы
  • наличие комисии при снятии наличных в банкоматах и кассах банка
Дата актуализации
08.02.2019 11:30
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая карта» в 2 городах России
928
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Приобье»
Адрес
628616, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Нижневартовск, просп. Победы, д. 18а
ОГРН
1028600002100
Отделения и банкоматы
в вашем городе Нижневартовск
Отделения 1
Банкоматы 6
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Телефоны
(3466) 61-10-10