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Мегаполис, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Gold

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 2 600 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Выпуск и обслуживание
2 600 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1,5% от суммы, мин. 200 руб.
  • 1% от суммы, мин. 15 руб. в банках-партнерах
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 2% от суммы, мин. 350 руб.
  • 1% от суммы, мин. 15 руб. в банках-партнерах
Лимиты по операциям
лимит выдачи средств в устройствах банка и ПВН - 2 000 долл. в день, 10 000 долл. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - 2% по курсу ЦБ на дату списания;
  • запрос баланса в устройствах других банков - 20 руб. / 0,3 долл. / 0,3 евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • пониженная комиссия за снятие в банкоматах и ПВН банков-партнеров
Дата актуализации
12.02.2019 17:16
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Gold» в 9 городах России
2 890
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Мегаполис»
Адрес
428032, Республика Чувашия, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 23
Отделения и банкоматы
в вашем городе Чебоксары
Отделения 5
Банкоматы 3
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Телефоны
(8352) 66-12-44