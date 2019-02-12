Мегаполис, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Gold
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 2 600 ₽
- стоимость обслуживания 40 $
- стоимость обслуживания 35 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Выпуск и обслуживание
2 600 ₽
Выпуск и обслуживание
40 $
2 600 руб. (эквивалент)
Выпуск и обслуживание
35 €
2 600 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,5% от суммы, мин. 200 руб.
- 1% от суммы, мин. 15 руб. в банках-партнерах
Снятие наличных в ПВН других банков
- 2% от суммы, мин. 350 руб.
- 1% от суммы, мин. 15 руб. в банках-партнерах
Лимиты по операциям
лимит выдачи средств в устройствах банка и ПВН - 2 000 долл. в день, 10 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,5% от суммы, мин. 3,5 долл.
- 1% от суммы, мин. 0,5 долл. в банках-партнерах
Снятие наличных в ПВН других банков
- 2% от суммы, мин. 5 долл.
- 1% от суммы, мин. 0,5 долл. в банках-партнерах
Лимиты по операциям
лимит выдачи средств в устройствах банка и ПВН - 2 000 долл. в день, 10 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,5% от суммы, мин. 3,5 евро
- 1% от суммы, мин. 0,5 евро в банках-партнерах
Снятие наличных в ПВН других банков
- 2% от суммы, мин. 5 евро
- 1% от суммы, мин. 0,5 евро в банках-партнерах
Лимиты по операциям
лимит выдачи средств в устройствах банка и ПВН - 2 000 долл. в день, 10 000 долл. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - 2% по курсу ЦБ на дату списания;
- запрос баланса в устройствах других банков - 20 руб. / 0,3 долл. / 0,3 евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- пониженная комиссия за снятие в банкоматах и ПВН банков-партнеров
Дата актуализации
12.02.2019 17:16
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Gold» в 9 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Мегаполис»
- Адрес
- 428032, Республика Чувашия, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 23
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Чебоксары
- Телефоны
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(8352) 66-12-44