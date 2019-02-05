Обслуживание карты Тип карты

комплект Visa Instant Issue

Visa Gold

Мир Премиальная Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 3 000 ₽ единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года) Снятие наличных в банкоматах банка 0% - при снятии не более 600 000 руб.

1% - при снятии свыше 600 000 руб. Снятие наличных в ПВН банка 0% - при снятии не более 600 000 руб.

1% - при снятии свыше 600 000 руб Снятие наличных в банкоматах других банков 2% от суммы, мин. 250 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 2% от суммы, мин. 250 руб. Лимиты по операциям 300 000 руб. в сутки Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. в месяц Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Особые ограничения для получения карт "Мир" требуется регистрация в регионе присутствия банка;

карта "Мир Премиальная" участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы Дата актуализации 05.02.2019 12:10 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.