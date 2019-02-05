Обслуживание карты

Тип карты Visa Electron

Технологические особенности технология 3D Secure

чип возможность привязки карты у Samsung Pay / Google Pay

Начисление процентов на остаток средств на счете начисление производится в последний день календарного месяца 0,1%

Начисление процентов на остаток средств на счете начисление производится в последний день календарного месяца 0,5%

Начисление процентов на остаток средств на счете начисление производится в последний день календарного месяца 0,1%

Выпуск и обслуживание 500 ₽ плата взимается единовременно за весь срок действия (2 года)

Выпуск и обслуживание 20 $ плата взимается единовременно за весь срок действия (2 года)

Выпуск и обслуживание 20 € плата взимается единовременно за весь срок действия (2 года) Первоначальный взнос: 20 евро

Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% от суммы

Снятие наличных в ПВН банка 0,5% от суммы

Снятие наличных в банкоматах других банков 1% от суммы, мин 3 долл.

Снятие наличных в ПВН других банков 1% от суммы, мин 3 долл.

Лимиты по операциям снятие наличных в день - до 50 000 руб. в день, безналичная оплата - до 100 000 руб. в день

Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% от суммы

Снятие наличных в ПВН банка 0,5% от суммы

Снятие наличных в банкоматах других банков 1% от суммы, мин 3 долл.

Снятие наличных в ПВН других банков 1% от суммы, мин 3 долл.

Лимиты по операциям снятие наличных в день - до 50 000 руб. в день, безналичная оплата - до 100 000 руб. в день

Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% от суммы

Снятие наличных в ПВН банка 0,5% от суммы

Снятие наличных в банкоматах других банков 1% от суммы, мин 5 евро.

Снятие наличных в ПВН других банков 1% от суммы, мин 5 евро.

Лимиты по операциям снятие наличных в день - до 50 000 руб. в день, безналичная оплата - до 100 000 руб. в день