Обслуживание карты

Тип карты Visa Gold

Технологические особенности технология 3D Secure

чип возможность привязки карты к Samsung Pay / Google Pay

Начисление процентов на остаток средств на счете начисление производится в последний день календарного месяца 1%

Начисление процентов на остаток средств на счете начисление производится в последний день календарного месяца 0,5%

Выпуск и обслуживание 3 000 ₽ со 2-го года: 1 500 руб.; срок действия карты 1 год или 2 года Первоначальный взнос: 150 000 руб.

Выпуск и обслуживание 100 $ срок действия карты 1 год или 2 года Первоначальный взнос: 5 000 долл.

Выпуск и обслуживание 100 € срок действия карты 1 год или 2 года Первоначальный взнос: 5 000 евро

Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% от суммы

Снятие наличных в ПВН банка 0,5% от суммы

Снятие наличных в банкоматах других банков 1% от суммы, мин 3 долл.

Снятие наличных в ПВН других банков 1% от суммы, мин 3 долл.

Лимиты по операциям снятие наличных в день - до 500 000 руб. в день, безналичная оплата - до 1 000 000 руб. в день

Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% от суммы

Снятие наличных в ПВН банка 0,5% от суммы

Снятие наличных в банкоматах других банков 1% от суммы, мин 3 долл.

Снятие наличных в ПВН других банков 1% от суммы, мин 3 долл.

Лимиты по операциям снятие наличных в день - до 500 000 руб. в день, безналичная оплата - до 1 000 000 руб. в день

Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% от суммы

Снятие наличных в ПВН банка 0,5% от суммы

Снятие наличных в банкоматах других банков 1% от суммы, мин 5 евро.

Снятие наличных в ПВН других банков 1% от суммы, мин 5 евро.

Лимиты по операциям снятие наличных в день - до 500 000 руб. в день, безналичная оплата - до 1 000 000 руб. в день