Севергазбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Студенческая
MasterCard Standard — Севергазбанкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 150 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Classic
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
Выпуск и обслуживание
150 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 200 руб.
- 0% - в банкоматах Газпромбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 200 руб.
- 0% - в ПВН Газпромбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных: 250 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц, начиная со второго;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб., в банкоматах Газпромбанка - бесплатно;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ;
- комиссия за конвертацию - 1,5% от суммы операции при снятии / внесении денежных средств, 1% - при безналичных операциях;
- проценты, начисляемые на сумму неразрешенного овердрафта - 27% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания карты;
- отсутствие комиссии за снятие наличных в банкоматах и кассах банка-партнера
Особые ограничения
- карта оформляется студентам очной дневной формы обучения при предъявлении студенческого билета установленного образца
Дата актуализации
08.02.2019 15:22
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Студенческая» в 34 городах России
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Справочная информация
ПАО «Севергазбанк»
- Адрес
- 160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
- Сайт
- www.severgazbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Вологда
- Телефоны
-
8 800 700-25-52 — единая справочная служба(8172) 57-35-73