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Саровбизнесбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Все включено

Visa Infinite — Саровбизнесбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 30 000 ₽
  • cash back 1%
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Infinite
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Cash Back
1%
  • от суммы покупок;
  • макс. - 3 000 руб. в месяц (начисление бонусных баллов или cash back)
Бонусы
  • для путешествий

начисление миль, которые в дальнейшем можно обменять на бесплатные полеты на сайте Eqvilibriaclub:

  • приветственные 1 000 миль - при совершении первой покупки по карте;
  • 1 миля за 30 руб., потраченные с использованием карты в торгово-сервисных предприятиях (начисление бонусных баллов или cash back)
Начисление процентов на остаток средств на счете
4,5%
Выпуск и обслуживание
30 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0%

Снятие наличных в ПВН других банков

0%

Лимиты по операциям
снятие наличных в устройствах банка: 5 000 000 руб. в день и в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;
  • выпуск карты PriorityPass, комплексное страхование для держателя карты и членов его семьи «Программа привилегий», консьерж-сервис, круглосуточная медицинская и юридическая поддержка - бесплатно;
  • доступна программа «Дисконт-клуб»;
  • дополнительно могут быть выпущены до 3 банковских карт;
  • конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • бесплатное предоставление карты PriorityPass;
  • начисление бонусных баллов или cash back;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете;
  • отсутствие комиссии за снятие в банкоматах и кассах сторонних банков
Особые ограничения
  • бонусная программа (либо с начислением миль, либо кэшбэк) устанавливается при выпуске карты и не может быть изменена до конца срока действия карты
Дата актуализации
07.02.2019 11:41
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Все включено» в 23 городах России
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Справочная информация
ПАО «Саровбизнесбанк»
Адрес
607189, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, д. 13
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саров
Отделения 8
Банкоматы 24
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Телефоны
(831) 430-38-28 — справочно-консультационная служба