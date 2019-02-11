Пойдем!, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая Electron / Maestro
Visa Electron — Пойдем!
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 150 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Electron
Выпуск и обслуживание
150 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0% / 1% от суммы, превышающей 200 000 руб. при отсутствии предварительного заказа
Снятие наличных в банкоматах других банков
2%, мин. 100 руб. (1% в банкоматах банка Российский Капитал)
Снятие наличных в ПВН других банков
2%, мин. 250 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в любых банкоматах в день, до 300 000 руб. в банкоматах сторонних банков в месяц
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 99% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. (эквивалент) за операцию;
- плата за интернет-банк - 250 руб. в год;
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
- конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания;
- бесплатное СМС-информирование;
- пониженная комиссия за снятие в банкоматах банка Российский Капитал
Минусы
- платный интернет-банк;
- взимается дополнительная плата при открытии валютных счетов
Дата актуализации
11.02.2019 16:12
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Electron / Maestro» в 118 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Пойдем!»
- Адрес
- 125315, г. Москва, Ленинградский просп., д. 76, корп. 4, пом. № 30—49
- Сайт
- www.poidem.ru
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8 800 200-12-30 — единая справочная служба