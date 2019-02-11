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Дебетовая Gold

Visa Gold — Пойдем!
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 3 000 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Gold
Выпуск и обслуживание
3 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0% / 0,5% от суммы, превышающей 200 000 руб. при отсутствии предварительного заказа

Снятие наличных в банкоматах других банков

2%, мин. 100 руб. (1% в банкоматах банка Российский Капитал)

Снятие наличных в ПВН других банков

2%, мин. 250 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в любых банкоматах в день, до 300 000 руб. в банкоматах сторонних банков в месяц
Дополнительная информация
  • плата за неразрешенный овердрафт - 99% годовых;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. (эквивалент) за операцию;
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
  • конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • пониженная комиссия за снятие в банкоматах банка Российский Капитал
Дата актуализации
11.02.2019 16:12
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 118 городах России
4 954
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Пойдем!»
Адрес
125315, г. Москва, Ленинградский просп., д. 76, корп. 4, пом. № 30—49
Сайт
www.poidem.ru
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Телефоны
8 800 200-12-30 — единая справочная служба