Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности чип Cash Back 2% от суммы оплаты в аптеках, продуктовых магазинах и на АЗС Начисление процентов на остаток средств на счете проценты начисляются в рублях РФ при ежедневном входящем остатке не менее 5 000 руб. 3% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 120 руб., первые три снятия денежных средств ежемесячно бесплатно (в сумме не более 20 000 рублей) Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 120 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. в день через банкоматы, до 1 500 000 руб. в месяц через банкоматы и ПВН; установка индивидуального платежного лимита - 500 руб. Дополнительная информация запрос баланса в сторонних банкоматах - 1 долл. (эквивалент) за операцию;

СМС-информирование - бесплатно;

плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых;

конвертация - по курсу ЦБ +/- 0,5 п. п. Требования к держателю карты Возраст для мужчин: от 60 лет

для женщин: от 55 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатные выпуск и обслуживание карты;

начисление процентов на остаток, cash back;

бесплатное СМС-информирование;

пониженная комиссия за снятие в устройствах банков-партнеров Особые ограничения карта оформляется при предъявлении пенсионного удостоверения Дата актуализации 12.02.2019 13:48 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.