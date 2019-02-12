НС Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Пенсионная Доходная
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- cash back 2%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Cash Back
2%
- от суммы оплаты в аптеках, продуктовых магазинах и на АЗС
Начисление процентов на остаток средств на счете
3%
проценты начисляются в рублях РФ при ежедневном входящем остатке не менее 5 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 120 руб., первые три снятия денежных средств ежемесячно бесплатно (в сумме не более 20 000 рублей)
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 120 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день через банкоматы, до 1 500 000 руб. в месяц через банкоматы и ПВН; установка индивидуального платежного лимита - 500 руб.
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 1 долл. (эквивалент) за операцию;
- СМС-информирование - бесплатно;
- плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых;
- конвертация - по курсу ЦБ +/- 0,5 п. п.
Требования к держателю карты
Возраст
для мужчин: от 60 лет
для женщин: от 55 лет
для женщин: от 55 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатные выпуск и обслуживание карты;
- начисление процентов на остаток, cash back;
- бесплатное СМС-информирование;
- пониженная комиссия за снятие в устройствах банков-партнеров
Особые ограничения
- карта оформляется при предъявлении пенсионного удостоверения
Дата актуализации
12.02.2019 13:48
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная Доходная» в 8 городах России
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Справочная информация
АО «НС Банк»
- Адрес
- 109004, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
- Сайт
- www.nsbank.ru
- Отделения и банкоматы
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