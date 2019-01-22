0% - до 100 000 руб. в день (но не более 300 000 руб. в месяц);от 100 000 до 300 000 руб. в день (но не более 300 000 руб. в месяц) - 1% от суммы выдачи, превышающей 100 000 руб.;свыше 300 000 до 1 000 000 руб. в месяц - 1% от суммы выдачи, превышающей 300 000 руб. в месяц, свыше 1 000 000 руб. - 5% от суммы выдачи , превышающий 1 000 000 руб. в месяц