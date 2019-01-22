Дебетовая
- стоимость обслуживания 600 ₽
- стоимость обслуживания 9 $
- стоимость обслуживания 8 €
- Visa Classic
- технология 3D Secure
- чип
600 руб. (эквивалент по курсу банка на день списания)
600 руб. (эквивалент по курсу банка на день списания)
бесплатно через терминалы банка
0% - до 100 000 руб. в день (но не более 300 000 руб. в месяц);от 100 000 до 300 000 руб. в день (но не более 300 000 руб. в месяц) - 1% от суммы выдачи, превышающей 100 000 руб.;свыше 300 000 до 1 000 000 руб. в месяц - 1% от суммы выдачи, превышающей 300 000 руб. в месяц, свыше 1 000 000 руб. - 5% от суммы выдачи , превышающий 1 000 000 руб. в месяц
- 1%, мин. 100 руб. - на территории РФ
- 1%, мин. 150 руб. - за пределами РФ
- 0,5%, мин. 50 руб. - в банкоматах ВТБ
- 1%, мин. 150 руб. - на территории РФ
- 1%, мин. 200 руб. - за пределами РФ
- 1%, мин. 100 руб. - в ПВН банка ВТБ
через терминалы банка - бесплатно
0% - до 100 000 руб. в день (но не более 300 000 руб. в месяц);от 100 000 до 300 000 руб. в день (но не более 300 000 руб. в месяц) - 1% от суммы выдачи, превышающей 100 000 руб.;свыше 300 000 до 1 000 000 руб. в месяц - 1% от суммы выдачи, превышающей 300 000 руб. в месяц;свыше 1 000 000 руб. - 5% от суммы выдачи , превышающий 1 000 000 руб. в месяц
- 1%, мин. 100 руб. (эквивалент) - на территории РФ
- 1%, мин. 150 руб. (эквивалент) - за пределами РФ
- 0,5%, мин. 50 руб. (эквивалент) - в банкоматах ВТБ
- 1%, мин. 150 руб. (эквивалент) - на территории РФ
- 1%, мин. 200 руб. (эквивалент) - за пределами РФ
- 1%, мин. 100 руб. (эквивалент) - в ПВН банка ВТБ
бесплатно через терминалы банка
0% - до 100 000 руб. в день (но не более 300 000 руб. в месяц);от 100 000 до 300 000 руб. в день (но не более 300 000 руб. в месяц) - 1% от суммы выдачи, превышающей 100 000 руб.;свыше 300 000 до 1 000 000 руб. в месяц - 1% от суммы выдачи, превышающей 300 000 руб. в месяц;свыше 1 000 000 руб. - 5% от суммы выдачи , превышающий 1 000 000 руб. в месяц
- 1%, мин. 100 руб. - на территории РФ
- 1%, мин. 150 руб. - за пределами РФ
- 0,5%, мин. 50 руб. - в банкоматах ВТБ
- 1%, мин. 150 руб. (эквивалент) - на территории РФ
- 1%, мин. 200 руб. (эквивалент) - за пределами РФ
- 1%, мин. 100 руб. (эквивалент) - в ПВН банка ВТБ
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб., в банкоматах ВТБ - бесплатно;
- СМС-информирование - 30 руб. в месяц;
- конвертация - по курсу банка+2% от суммы операции;
- плата за неразрешенный овердрафт - 500 руб. (при непогашении технического овердрафта в течение 30 дней)
- не требуется
- не требуется
- невысокая плата за СМС-информирование;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков на территории РФ;
- пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банков-партнеров
- наличие комиссии за снятие от 100 000 руб. в день в ПВН банка
- отсутствие собственных банкоматов банка
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 10
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Пермь
- Телефоны
-
(342) 291-03-10