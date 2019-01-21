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Дебетовая

Mastercard Standard — Ростфинанс
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 750 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и обслуживание
750 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0,5%

Снятие наличных в ПВН банка

0,5%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0,7%

Снятие наличных в ПВН других банков

0,7%

Лимиты по операциям
снятие наличных: 100 000 руб. в день, 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 10 руб. / 1 долл. / 1 евро;
  • штраф за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
  • СМС-информирование - 60 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах и кассах сторонних банков
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания для карт в долларах и евро;
  • наличие комиссии за снятие в банкоматах и кассах банка
Дата актуализации
21.01.2019 08:20
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 5 городах России
4 317
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «РостФинанс»
Адрес
344037, г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 95
ОГРН
1022300003021
Сайт
www.rostfinance.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Ростов-на-Дону
Отделения 6
Банкоматы 0
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Телефоны
8 800 777-70-01 — единая справочная служба