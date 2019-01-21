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Дебетовая
Mastercard Standard — Ростфинанс
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 750 ₽
- стоимость обслуживания 15 $
- стоимость обслуживания 15 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
750 ₽
Выпуск и обслуживание
15 $
Выпуск и обслуживание
15 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,7%
Снятие наличных в ПВН других банков
0,7%
Лимиты по операциям
снятие наличных: 100 000 руб. в день, 300 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,7%
Снятие наличных в ПВН других банков
0,7%
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 100 000 руб. в день, 300 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,7%
Снятие наличных в ПВН других банков
0,7%
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 100 000 руб. в день, 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 10 руб. / 1 долл. / 1 евро;
- штраф за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
- СМС-информирование - 60 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах и кассах сторонних банков
Минусы
- высокая стоимость обслуживания для карт в долларах и евро;
- наличие комиссии за снятие в банкоматах и кассах банка
Дата актуализации
21.01.2019 08:20
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 5 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «РостФинанс»
- Адрес
- 344037, г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 95
- ОГРН
- 1022300003021
- Сайт
- www.rostfinance.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Ростов-на-Дону
- Телефоны
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8 800 777-70-01 — единая справочная служба