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Доходный рост
Mastercard Standard — Ростфинанс
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 150 ₽
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 20 $
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 20 €
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
4,5%
4,5% годовых начисляются при остатке от 5 000,01 руб.; проценты не начисляются при остатке менее 5 000 руб.
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,25%
0,25% годовых начисляются при остатке от 100,01 долл.; проценты не начисляются при остатке менее 100 долл.
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,25%
0,25% годовых начисляются при остатке от 100,01 евро; проценты не начисляются при остатке менее 100 евро
Выпуск и обслуживание
1 150 ₽
со 2-го года: 0 / 1 150 руб.; комиссия за второй / третий год обслуживания не взимается, если сумма среднедневного остатка на карточном счете за последние 12 месяцев составляет не менее 15 000 руб.
Выпуск и обслуживание
20 $
со 2-го года: 0 / 20 долл.; комиссия за второй / третий год обслуживания не взимается, если сумма среднедневного остатка на карточном счете за последние 12 месяцев составляет не менее 15 000 руб. (эквивалент)
Выпуск и обслуживание
20 €
со 2-го года: 0 / 20 евро; комиссия за второй / третий год обслуживания не взимается, если сумма среднедневного остатка на карточном счете за последние 12 месяцев составляет не менее 15 000 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,5%
Снятие наличных в ПВН других банков
0,5%
Лимиты по операциям
снятие наличных: 100 000 руб. в день, 300 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,5%
Снятие наличных в ПВН других банков
0,5%
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 100 000 руб. в день, 300 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,5%
Снятие наличных в ПВН других банков
0,5%
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 100 000 руб. в день, 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 10 руб. / 1 долл. / 1 евро;
- штраф за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
- СМС-информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- возможность отмены платы со второго года обслуживания;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах и кассах сторонних банков;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете
Минусы
- высокая стоимость обслуживания при невыполнении условий бесплатности
Дата актуализации
21.01.2019 08:13
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Доходный рост» в 5 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «РостФинанс»
- Адрес
- 344037, г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 95
- ОГРН
- 1022300003021
- Сайт
- www.rostfinance.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 777-70-01 — единая справочная служба