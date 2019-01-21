Обслуживание карты Тип карты Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип Начисление процентов на остаток средств на счете 2,5% годовых начисляются при остатке до 5 000 руб., 5,5% годовых - более 5 000,01 руб. от 3,5% до 6% Начисление процентов на остаток средств на счете 0,15% годовых начисляются при остатке до 100 долл., 0,5% годовых - более 100,01 долл. от 0,15% до 0,5% Начисление процентов на остаток средств на счете 0,15% годовых начисляются при остатке до 100 евро, 0,5% годовых - более 100,01 евро от 0,15% до 0,5% Выпуск и обслуживание 3 500 ₽ со 2-го года: 0 / 3 500 руб.; комиссия за второй / третий год обслуживания не взимается, если сумма среднедневного остатка на карточном счете за последние 12 месяцев составляет не менее 50 000 руб. Выпуск и обслуживание 60 $ со 2-го года: 0 / 60 долл.; комиссия за второй / третий год обслуживания не взимается, если сумма среднедневного остатка на карточном счете за последние 12 месяцев составляет не менее 50 000 руб. (эквивалент) Выпуск и обслуживание 60 € со 2-го года: 0 / 60 евро; комиссия за второй / третий год обслуживания не взимается, если сумма среднедневного остатка на карточном счете за последние 12 месяцев составляет не менее 50 000 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5% Снятие наличных в ПВН других банков 0,5% Лимиты по операциям снятие наличных: 100 000 руб. в день, 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5% Снятие наличных в ПВН других банков 0,5% Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 100 000 руб. в день, 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5% Снятие наличных в ПВН других банков 0,5% Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 100 000 руб. в день, 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 10 руб. / 1 долл. / 1 евро;

штраф за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;

СМС-информирование - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

возможность отмены платы со второго года обслуживания;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах и кассах сторонних банков;

начисление процентов на остаток средств на картсчете Минусы высокая стоимость обслуживания при невыполнении условий бесплатности Дата актуализации 21.01.2019 08:13 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.