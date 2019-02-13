Нижневолжский Коммерческий Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая Maestro
MasterCard Cirrus/Maestro — Нижневолжский Коммерческий Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 300 ₽
- стоимость обслуживания 5 $
- стоимость обслуживания 4 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Maestro
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
300 ₽
со 2-го года: 250 руб.
Выпуск и обслуживание
5 $
со 2-го года: 250 руб. (эквивалент)
- стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ РФ
Выпуск и обслуживание
4 €
со 2-го года: 250 руб. (эквивалент)
- стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ РФ
Снятие наличных в банкоматах банка
1%
Снятие наличных в ПВН банка
0,8%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 3 долл. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 3 долл. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных: 150 000 руб. в сутки, 300 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
1%
Снятие наличных в ПВН банка
0,8%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 3 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 3 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 2 500 долл. в сутки, 5 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
1%
Снятие наличных в ПВН банка
0,8%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 3 долл. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 3 долл. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных: 2 000 евро в сутки, 4 000 евро в месяц
Дополнительная информация
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;
- конвертация - по курсу ЦБ+3%;
- штраф за технический овердрафт - 36% годовых от суммы превышения;
- СМС-информирование - 30 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- пониженная плата со второго года обслуживания;
- невысокая плата за СМС-информирование
Минусы
- наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка
Дата актуализации
13.02.2019 13:22
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Maestro» в 4 городах России
1 590Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Нижневолжский коммерческий банк»
- Адрес
- 410012, г. Саратов, ул. Рахова, д. 129
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саратов
- Телефоны
-
(8452) 34-43-44