Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 600 ₽ со 2-го года: 450 руб. Выпуск и обслуживание 9 $ со 2-го года: 450 руб. (эквивалент) стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ РФ Выпуск и обслуживание 8 € со 2-го года: 450 руб. (эквивалент) стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ РФ Снятие наличных в банкоматах банка 1% Снятие наличных в ПВН банка 0,8% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 долл. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных: 300 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 1% Снятие наличных в ПВН банка 0,8% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 долл. Лимиты по операциям снятие наличных: 5 000 долл. в сутки, 17 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 1% Снятие наличных в ПВН банка 0,8% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 долл. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных: 4 500 евро в сутки, 14 500 евро в месяц Дополнительная информация запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;

конвертация - по курсу ЦБ+3%;

штраф за технический овердрафт - 36% годовых от суммы превышения;

СМС-информирование - 30 руб. в месяц Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы пониженная плата со второго года обслуживания;

невысокая плата за СМС-информирование Минусы наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка Дата актуализации 13.02.2019 13:22 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.