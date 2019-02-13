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Нижневолжский Коммерческий Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая

MasterCard Standard — Нижневолжский Коммерческий Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 600 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и обслуживание
600 ₽

со 2-го года: 450 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

1%

Снятие наличных в ПВН банка

0,8%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 3 долл. (эквивалент)

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 3 долл. (эквивалент)

Лимиты по операциям
снятие наличных: 300 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;
  • конвертация - по курсу ЦБ+3%;
  • штраф за технический овердрафт - 36% годовых от суммы превышения;
  • СМС-информирование - 30 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • пониженная плата со второго года обслуживания;
  • невысокая плата за СМС-информирование
Минусы
  • наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка
Дата актуализации
13.02.2019 13:22
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 4 городах России
1 572
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Справочная информация
АО «Нижневолжский коммерческий банк»
Адрес
410012, г. Саратов, ул. Рахова, д. 129
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саратов
Отделения 8
Банкоматы 1
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Телефоны
(8452) 34-43-44