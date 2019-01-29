Прио-Внешторгбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая
Mastercard Standard — Прио-Внешторгбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 600 ₽
- стоимость обслуживания 9 $
- стоимость обслуживания 8 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
600 ₽
со 2-го года: 500 руб.
Выпуск и обслуживание
9 $
со 2-го года: 500 руб. (эквивалент)
стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ РФ
Выпуск и обслуживание
8 €
со 2-го года: 500 руб. (эквивалент)
стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ РФ
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 2,5 долл. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 2,5 долл. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных - 1 000 000 руб. в месяц; в банкоматах - 300 000 руб. в сутки, в ПВН - 600 000 руб. в сутки; комиссия за снятие сверх установленных лимитов - 1% от суммы выдачи сверх установленных лимитов
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 2,5 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 2,5 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных - 14 500 долл. в месяц; в банкоматах - 4 250 долл. в сутки, в ПВН - 8 500 долл. в сутки; комиссия за снятие сверх установленных лимитов - 1% от суммы выдачи сверх установленных лимитов
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 2,5 долл. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 2,5 долл. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных - 13 000 евро в месяц; в банкоматах - 3 800 евро в сутки, в ПВН - 7 600 евро в сутки; комиссия за снятие сверх установленных лимитов - 1% от суммы выдачи сверх установленных лимитов
Дополнительная информация
- услуга "СМС-уведомление" - бесплатно, "СМС-инфо" - 50 руб. в месяц;
- неразрешенный овердрафт - 36% годовых для карт в рублях, 25% годовых для карт в валюте;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ+0,1%
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- пониженная плата со второго года обслуживания
Минусы
- наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка
Дата актуализации
29.01.2019 22:24
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 10 городах России
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Справочная информация
ПАО «Прио-Внешторгбанк»
- Адрес
- 390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26
- ОГРН
- 1026200000111
- Отделения и банкоматы
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(4912) 24-49-24 — единая справочная служба