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Прио-Внешторгбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая Gold

Mastercard Gold — Прио-Внешторгбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 2 000 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и обслуживание
2 000 ₽

со 2-го года: 1 700 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

0,5%

Снятие наличных в ПВН банка

0,5%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 2,5 долл. (эквивалент)

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 2,5 долл. (эквивалент)

Лимиты по операциям
снятие наличных - 2 000 000 руб. в месяц; в банкоматах - 500 000 руб. в сутки, в ПВН - 1 000 000 руб. в сутки; комиссия за снятие сверх установленных лимитов - 1% от суммы выдачи сверх установленных лимитов
Дополнительная информация
  • услуга "СМС-уведомление" - бесплатно, "СМС-инфо" - 50 руб. в месяц;
  • неразрешенный овердрафт - 36% годовых для карт в рублях, 25% годовых для карт в валюте;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ+0,1%
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • пониженная плата со второго года обслуживания
Минусы
  • наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка
Дата актуализации
29.01.2019 22:24
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 10 городах России
1 799
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Справочная информация
ПАО «Прио-Внешторгбанк»
Адрес
390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26
ОГРН
1026200000111
Отделения и банкоматы
в вашем городе Рязань
Отделения 13
Банкоматы 22
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Телефоны
(4912) 24-49-24 — единая справочная служба