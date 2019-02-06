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Спиритбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая

Mastercard Standard — Спиритбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 500 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и обслуживание
500 ₽

единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года)

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 200 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 200 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания
Дата актуализации
06.02.2019 13:23
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 3 городах России
864
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Справочная информация
ПАО «Спиритбанк»
Адрес
300012, г. Тула, просп. Ленина, д. 85а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Тула
Отделения 2
Банкоматы 1
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Телефоны
(4872) 233-15-76