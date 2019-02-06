Спиритбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая
Mastercard Standard — Спиритбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 500 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
500 ₽
единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 200 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 200 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания
Дата актуализации
06.02.2019 13:23
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 3 городах России
Справочная информация
ПАО «Спиритбанк»
- Адрес
- 300012, г. Тула, просп. Ленина, д. 85а
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Тула
- Телефоны
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(4872) 233-15-76