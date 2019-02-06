Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 500 ₽ единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 200 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 200 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 1 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 50 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.;

конвертация - по курсу ЦБ РФ Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания Дата актуализации 06.02.2019 13:23 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.