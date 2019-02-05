Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности технология 3D Secure

чип Начисление процентов на остаток средств на счете 4% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% - при снятии не более 1 000 000 руб.

0,5% - при снятии свыше 1 000 000 руб. Снятие наличных в ПВН банка 0% - при снятии не более 1 000 000 руб.

0,5% - при снятии свыше 1 000 000 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 2% от суммы, мин. 250 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 2% от суммы, мин. 250 руб. Лимиты по операциям 50 000 руб. в сутки Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. в месяц Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатный выпуск и обслуживание карты;

начисление процентов на остаток средств на картсчете Особые ограничения карта предназначена для получения пенсий, субсидий, пособий, других социальных выплат, требуется наличие пенсионного удостоверения;

карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 05.02.2019 12:08 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.