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Чувашкредитпромбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир

Пенсионная

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
4%
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0% - при снятии не более 1 000 000 руб.
  • 0,5% - при снятии свыше 1 000 000 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0% - при снятии не более 1 000 000 руб.
  • 0,5% - при снятии свыше 1 000 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков

2% от суммы, мин. 250 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

2% от суммы, мин. 250 руб.

Лимиты по операциям
50 000 руб. в сутки
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатный выпуск и обслуживание карты;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете
Особые ограничения
  • карта предназначена для получения пенсий, субсидий, пособий, других социальных выплат, требуется наличие пенсионного удостоверения;
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
05.02.2019 12:08
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная» в 8 городах России
3 368
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Чувашкредитпромбанк»
Адрес
428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский просп., д. 3
Отделения и банкоматы
в вашем городе Чебоксары
Отделения 8
Банкоматы 32
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Телефоны
(8352) 30-93-09