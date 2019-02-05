Чувашкредитпромбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Пенсионная Классическая
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 500 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
4%
Выпуск и обслуживание
500 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% - при снятии не более 1 000 000 руб.
- 0,5% - при снятии свыше 1 000 000 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% - при снятии не более 1 000 000 руб.
- 0,5% - при снятии свыше 1 000 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
2% от суммы, мин. 250 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
2% от суммы, мин. 250 руб.
Лимиты по операциям
150 000 руб. в сутки
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Плюсы
- начисление процентов на остаток средств на картсчете
Особые ограничения
- карта предназначена для получения пенсий, субсидий, пособий, других социальных выплат, требуется наличие пенсионного удостоверения;
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
05.02.2019 12:08
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная Классическая» в 8 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Чувашкредитпромбанк»
- Адрес
- 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский просп., д. 3
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Чебоксары
- Телефоны
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(8352) 30-93-09