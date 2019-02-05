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Дебетовая Electron

Visa Electron «Классическая / Зарплатная» — Форбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Electron
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Первоначальный взнос: в размере палаты за первый год осблуживания
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0%
  • 0,5% при снятии свыше 50 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0%
  • 0,5% от суммы превышения суточного лимита
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% при снятии до 15 000 руб. в месяц
  • 1,5%, мин. 150 руб. - свыше 15 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков

1,5%, мин. 150 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 75 000 руб. в день, до 400 000 руб. в месяц; покупки (в т. ч. через Интернет): до 200 000 руб. в день (установка индивидуальных лимитов - 100 руб.)
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
  • конвертация - по курсу ЦБ, комиссия - 1% от суммы операции;
  • СМС-информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатный выпуск и обслуживание карты;
  • бесплатное снятие до 15 000 руб. в месяц в любых банкоматах;
  • бесплатное СМС-информирование
Дата актуализации
05.02.2019 11:57
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Electron» в 11 городах России
3 734
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «ФорБанк»
Адрес
107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 5, стр. 5
Сайт
www.forbank.ru
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Телефоны
8-800-511-86-97
(499) 705-86-97