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Платежная JCB
JCB Classic — Связь-Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 500 ₽
- cash back 1%
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 16 $
- cash back 1%
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 16 €
- cash back 1%
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- JCB Standard
Технологические особенности
- чип
Cash Back
1%
- 1% от суммы операций, совершенных с использованием карты в ТСП за рубежом и в Интернете на сайтах зарубежных компаний
Бонусы
- для путешествий
- другое
программа лояльности Признание: начисление бонусных баллов за покупки по карте из расчета:
- 1 балл за каждые 250 руб. покупки
накопленные баллы можно потратить (1 балл = 1 руб.) на оплату полной стоимости авиабилетов, железнодорожных билетов, бронирование отелей, товаров и услуг партнеров банка, представленных на Бонусной витрине, расположенной на сайте банка; баллы действительны в течение 36 месяцев с даты их начисления
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,01% годовых начисляется один раз в конце календарного года
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,01% годовых начисляется один раз в конце календарного года
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,01% годовых начисляется один раз в конце календарного года
Выпуск и обслуживание
500 ₽
Выпуск и обслуживание
16 $
Выпуск и обслуживание
16 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 180 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 180 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день и до 250 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 5 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 5 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 3 000 долл. в день и до 4 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 5 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 5 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 3 000 евро в день и до 4 000 евро в месяц
Дополнительная информация
- счет карты может быть открыт в японских иенах (стоимость обслуживания - 2 100 иен в год);
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию;
- СМС-информирование - 60 руб. (эквивалент) ежемесячно;
- программы скидок JCB Plaza Web и JCB Airport Discount Guide (в аэропортах Японии);
- система on-line бронирования JAPANiCAN - скидка 5% при бронировании и оплате туров, гостиниц и других туристических услуг с использованием карты;
- скидки и специальные предложения на туристические услуги от компании JTB Russia
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бонусная программа и cash back
Минусы
- высокая комиссия за обслуживание валютных карт;
- дорогое СМС-информирование
Особые ограничения
- счет карты может быть открыт в японских иенах
Дата актуализации
04.02.2019 10:25
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Платежная JCB» в 65 городах России
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Справочная информация
ПАО «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики»
- Адрес
- 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
- Сайт
- www.sviaz-bank.ru
- Отделения и банкоматы
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8 800 500-00-80 — единая справочная служба