Обслуживание карты

Тип карты JCB Gold

Технологические особенности чип

Cash Back 1% 1% от суммы операций, совершенных с использованием карты в ТСП за рубежом и в Интернете на сайтах зарубежных компаний

Бонусы для путешествий

другое программа лояльности Признание: начисление бонусных баллов за покупки по карте из расчета: 1 балл за каждые 225 руб. покупки накопленные баллы можно потратить (1 балл = 1 руб.) на оплату полной стоимости авиабилетов, железнодорожных билетов, бронирование отелей, товаров и услуг партнеров банка, представленных на Бонусной витрине, расположенной на сайте банка; баллы действительны в течение 36 месяцев с даты их начисления

Начисление процентов на остаток средств на счете 0,01% годовых начисляется один раз в конце календарного года

Начисление процентов на остаток средств на счете 0,01% годовых начисляется один раз в конце календарного года

Начисление процентов на остаток средств на счете 0,01% годовых начисляется один раз в конце календарного года

Выпуск и обслуживание 2 500 ₽

Выпуск и обслуживание 80 $

Выпуск и обслуживание 80 €

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 180 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 180 руб.

Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в день и до 600 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 5 долл.

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 5 долл.

Лимиты по операциям снятие наличных: до 5 000 долл. в день и до 8 000 долл. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 5 евро

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 5 евро

Лимиты по операциям снятие наличных: до 4 500 евро в день и до 8 000 евро в месяц