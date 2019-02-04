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Платежная JCB Platinum

JCB Platinum — Связь-Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 6 000 ₽
  • cash back 1%
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • JCB Platinum
Технологические особенности
  • чип
Cash Back
1%
  • 1% от суммы операций, совершенных с использованием карты в ТСП за рубежом и в Интернете на сайтах зарубежных компаний
Бонусы
  • для путешествий
  • другое

программа лояльности Признание: начисление бонусных баллов за покупки по карте из расчета:

  • 1 балл за каждые 100 руб. покупки

накопленные баллы можно потратить (1 балл = 1 руб.) на оплату полной стоимости авиабилетов, железнодорожных билетов, бронирование отелей, товаров и услуг партнеров банка, представленных на Бонусной витрине, расположенной на сайте банка; баллы действительны в течение 36 месяцев с даты их начисления

Начисление процентов на остаток средств на счете
0,01% годовых начисляется один раз в конце календарного года
Выпуск и обслуживание
6 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 180 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 180 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день и до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • счет карты может быть открыт в японских иенах (стоимость обслуживания - 25 000 иен в год);
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию;
  • СМС-информирование - 60 руб. (эквивалент) ежемесячно;
  • программы скидок JCB Plaza Web и JCB Airport Discount Guide (в аэропортах Японии);
  • система on-line бронирования JAPANiCAN - скидка 5% при бронировании и оплате туров, гостиниц и других туристических услуг с использованием карты;
  • скидки и специальные предложения на туристические услуги от компании JTB Russia;
  • доступ в залы привилегированного обслуживания в аэропортах JCB Airport Lounge Program;
  • карта Priority Pass - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бонусная программа и cash back;
  • доступ в залы привилегированного обслуживания в аэропортах JCB Airport Lounge Program и карта Priority Pass
Минусы
  • высокая комиссия за обслуживание валютных карт;
  • дорогое СМС-информирование
Особые ограничения
  • счет карты может быть открыт в японских иенах
Дата актуализации
04.02.2019 10:25
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Платежная JCB Platinum» в 65 городах России
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Справочная информация
ПАО «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики»
Адрес
105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
Сайт
www.sviaz-bank.ru
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Телефоны
8 800 500-00-80 — единая справочная служба