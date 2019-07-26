Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ 300 руб. - единовременно за весь срок действия (3 года) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 70 руб.

0,5% - в банкоматах "ФК Открытие" Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 70 руб.

0,5% - в ПВН "ФК Открытие" Дополнительная информация запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб.;

СМС-информирование - 30 руб. в месяц Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банка "ФК Открытие";

невысокая плата за СМС-информирование Минусы плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок действия карты Особые ограничения карта оформляется гражданам, имеющим право на получение мер социальной поддержки Дата актуализации 26.07.2019 13:56 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.