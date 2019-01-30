Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 450 ₽ Первоначальный взнос: в размере платы за первый год обслуживания Выпуск и обслуживание 15 $ Первоначальный взнос: в размере платы за первый год обслуживания Выпуск и обслуживание 15 € Первоначальный взнос: в размере платы за первый год обслуживания Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - свыше 3 000 руб. за операцию; 50 руб. - до 3 000 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 0% - свыше 3 000 руб. за операцию; 50 руб. - до 3 000 руб. Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 6 000 долл. в сутки, 200 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - свыше 3 000 руб. за операцию; 50 руб. - до 3 000 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 0% - свыше 3 000 руб. за операцию; 50 руб. - до 3 000 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 6 000 долл. в сутки, 200 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - свыше 3 000 руб. за операцию; 50 руб. - до 3 000 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 0% - свыше 3 000 руб. за операцию; 50 руб. - до 3 000 руб. Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 6 000 долл. в сутки, 200 000 долл. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование по тарифному плану "Лайт" - бесплатно, "Полный пакет" - 45 руб. / 1,25 долл. / 1,25 евро в месяц;

конвертация - по курсу банка;

штраф за возникновение неразрешенного овердрафта - 100 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания для карт в рублях;

отсутствие комиссии за снятие свыше 3 000 руб. за операцию в банкоматах / ПВН сторонних банков;

невысокая комиссия за снятие до 3 000 руб. за операцию в банкоматах / ПВН сторонних банков Минусы высокая стоимость обслуживания для карт в долларах и евро Дата актуализации 30.01.2019 15:14 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.