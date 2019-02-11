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Банк ДОМ.РФ, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир Классическая

Родители

Мир — Российский Капитал
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • cash back 3%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Cash Back
3%
  • от суммы покупок в категории "Аптеки"
Начисление процентов на остаток средств на счете
4%
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 100 руб., за первые пять операций в течение календарного месяца плата не взимается

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию;
  • СМС-информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатные выпуск и обслуживание карты;
  • невысокая комиссия за получение наличных в сторонних устройствах;
  • начисление процентов на остаток;
  • бесплатное СМС-информирование
Особые ограничения
  • карта для пенсионеров;
  • обязателен перевод пенсионных отчислений на карту;
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
Дата актуализации
11.02.2019 13:48
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Родители» в 27 городах России
23 914
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Справочная информация
АО «Банк ДОМ.РФ»
Адрес
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Сайт
domrfbank.ru
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Телефоны
8 800 775-86-86 — единая справочная служба