Банк ДОМ.РФ, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Родители
Мир — Российский Капитал
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- cash back 3%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Cash Back
3%
- от суммы покупок в категории "Аптеки"
Начисление процентов на остаток средств на счете
4%
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб., за первые пять операций в течение календарного месяца плата не взимается
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию;
- СМС-информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатные выпуск и обслуживание карты;
- невысокая комиссия за получение наличных в сторонних устройствах;
- начисление процентов на остаток;
- бесплатное СМС-информирование
Особые ограничения
- карта для пенсионеров;
- обязателен перевод пенсионных отчислений на карту;
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
Дата актуализации
11.02.2019 13:48
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Родители» в 27 городах России
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Справочная информация
АО «Банк ДОМ.РФ»
- Адрес
- 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
- Сайт
- domrfbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 775-86-86 — единая справочная служба