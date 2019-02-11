Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Cash Back 3% от суммы покупок в категории "Аптеки" Начисление процентов на остаток средств на счете 4% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб., за первые пять операций в течение календарного месяца плата не взимается Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 50 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию;

СМС-информирование - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатные выпуск и обслуживание карты;

невысокая комиссия за получение наличных в сторонних устройствах;

начисление процентов на остаток;

бесплатное СМС-информирование Особые ограничения карта для пенсионеров;

обязателен перевод пенсионных отчислений на карту;

карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир» Дата актуализации 11.02.2019 13:48 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.