Дебетовая карта Дебетовая Gold в Ланта-Банке

Visa Gold — Ланта-Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Visa Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽

3 600 руб. - плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года)

Первоначальный взнос: в размере комиссии за выпуск карты и неснижаемого остатка
Снятие наличных в банкоматах банка

0,5%
Снятие наличных в ПВН банка

0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 150 руб.
  • 0,8%, мин. 50 руб. - в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 5 долл. (эквивалент)
  • 0,8%, мин. 50 руб. - в ПВН ВТБ, Почта Банк
Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу ЦБ +/-1,5 п. п.;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 54,75% годовых;
  • неснижаемый остаток - 150 руб. / 5 долл. / 5 евро;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 0,5 долл. за операцию (0,1 долл. в банкоматах ВТБ, Почта Банк);
  • СМС-информирование - бесплатно
Дата актуализации 03.10.2019 16:51
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 03.10.2019 16:51
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • невысокая стоимость обслуживания;
  • пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банков-партнеров
Минусы
  • наличие комиссии за снятие средств в устройствах банка
Особые ограничения
  • плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - 3 года
Дата актуализации 03.10.2019 16:51
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 15 городах России
2 488
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Справочная информация
АКБ «Ланта-Банк» (АО)
Адрес
115184, Москва, ул. Новокузнецкая, д. 9, стр. 2
ОГРН
1037739042912
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 6
Банкоматы 2
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Телефоны
(495) 957-00-00

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