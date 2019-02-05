начисление бонусных очков за покупки по карте на сумму не более 150 000 руб. в месяц, которые в дальнейшем можно потратить на любой понравившийся приз из каталога:

1 500 бонусов после первой безналичной операции;

1 бонус за каждые потраченные 27 руб.;

дополнительные бонусы за покупки в магазинах-партнерах mnogo.ru

(округление бонусных очков до целого значения производится в меньшую сторону; бонусы не сгорают; за оплату услуг мобильной связи (МСС 4812) может быть начислено не более 1 000 бонусов за один календарный месяц)