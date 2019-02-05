Банк «ФК Открытие», дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Mnogocard
Mastercard World «MnogoCard» — Банк «ФК Открытие»
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 1 188 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- чип
Бонусы
- другое
начисление бонусных очков за покупки по карте на сумму не более 150 000 руб. в месяц, которые в дальнейшем можно потратить на любой понравившийся приз из каталога:
- 1 500 бонусов после первой безналичной операции;
- 1 бонус за каждые потраченные 27 руб.;
- дополнительные бонусы за покупки в магазинах-партнерах mnogo.ru
(округление бонусных очков до целого значения производится в меньшую сторону; бонусы не сгорают; за оплату услуг мобильной связи (МСС 4812) может быть начислено не более 1 000 бонусов за один календарный месяц)
Выпуск и обслуживание
0 - 1 188 ₽
по 99 руб. в месяц, плата не взимается при выполнении одного из "минимальных требований":
- сумма среднемесячных остатков на счетах в банке от 70 000 руб. и сумма покупок от 0 руб. в месяц;
- сумма среднемесячных остатков на счетах в банке от 50 000 руб. и сумма ежемесячных покупок от 10 000 руб.;
- сумма ежемесячных поступлений на счет от 20 000 руб. и сумма покупок от 0 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 250 руб.;
- 0% в банкоматах банка Траст;
- 0% в любом банкомате при выполнении одного из "минимальных требований"
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 250 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 511% годовых;
- СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 1-й запрос бесплатно, далее 60 руб. за каждую операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);
- конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатные обслуживание и получение наличных в любых банкоматах при выполнении требований банка;
- бонусная программа
Особые ограничения
- бесплатная доставка карты по 28 городам РФ (см. сайт банка)
Дата актуализации
05.02.2019 13:54
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
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Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
- Адрес
- 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
- Сайт
- www.open.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 700-78-77 — единая справочная служба