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Банк «ФК Открытие», дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Mnogocard

Mastercard World «MnogoCard» — Банк «ФК Открытие»
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 1 188 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • чип
Бонусы
  • другое

начисление бонусных очков за покупки по карте на сумму не более 150 000 руб. в месяц, которые в дальнейшем можно потратить на любой понравившийся приз из каталога:

  • 1 500 бонусов после первой безналичной операции;
  • 1 бонус за каждые потраченные 27 руб.;
  • дополнительные бонусы за покупки в магазинах-партнерах mnogo.ru

(округление бонусных очков до целого значения производится в меньшую сторону; бонусы не сгорают; за оплату услуг мобильной связи (МСС 4812) может быть начислено не более 1 000 бонусов за один календарный месяц)

Выпуск и обслуживание
0 - 1 188 ₽

по 99 руб. в месяц, плата не взимается при выполнении одного из "минимальных требований":

  • сумма среднемесячных остатков на счетах в банке от 70 000 руб. и сумма покупок от 0 руб. в месяц;
  • сумма среднемесячных остатков на счетах в банке от 50 000 руб. и сумма ежемесячных покупок от 10 000 руб.;
  • сумма ежемесячных поступлений на счет от 20 000 руб. и сумма покупок от 0 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 250 руб.;
  • 0% в банкоматах банка Траст;
  • 0% в любом банкомате при выполнении одного из "минимальных требований"
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 250 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • плата за неразрешенный овердрафт - 511% годовых;
  • СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 1-й запрос бесплатно, далее 60 руб. за каждую операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);
  • конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатные обслуживание и получение наличных в любых банкоматах при выполнении требований банка;
  • бонусная программа
Особые ограничения
  • бесплатная доставка карты по 28 городам РФ (см. сайт банка)
Дата актуализации
05.02.2019 13:54
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
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Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Адрес
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Сайт
www.open.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 87
Банкоматы 292
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Телефоны
8 800 700-78-77 — единая справочная служба