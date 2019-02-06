Обслуживание карты Тип карты Mastercard Black Edition Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 12 000 ₽ Выпуск и обслуживание 150 $ Выпуск и обслуживание 150 € Снятие наличных в банкоматах банка 0%

1% в валюте Снятие наличных в ПВН банка 1% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 150 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 150 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 1% Снятие наличных в ПВН банка 1% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 5 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 5 долл. Снятие наличных в банкоматах банка 1% Снятие наличных в ПВН банка 1% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 5 евро Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 5 евро Дополнительная информация СМС-информирование - 80 руб. / 3 долл. / 3 евро в месяц;

конвертация - по курсу банка+2%;

штраф за несанкционированный овердрафт посчету - 36% годовых;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - не взимается Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания карты Минусы высокая плата за СМС-информирование;

наличие комиссии за снятие в банкоматах / кассах банка (для карт в долларах и евро) Дата актуализации 06.02.2019 16:26 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.