Обслуживание карты Тип карты Mastercard World Black Edition Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay Бонусы заправки начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые впоследствии могут быть потрачены на оплату топлива или товаров на АЗС "Лукойл" из расчета 1 бонусный балл = 1 руб. скидки: 600 приветственных баллов;

1 балл за каждые 50 руб. за покупки на АЗС "Лукойл";

1 балл за каждые 60 руб. за другие покупки Выпуск и обслуживание 0 - 30 000 ₽ по 2 500 руб. в месяц, плата не взимается, при выполнении одного из "минимальных требований": среднемесячный остаток на счетах в банке свыше 1 000 000 руб. и сумма покупок более 0 руб. в месяц;

среднемесячный остаток на счетах в банке свыше 600 000 руб. и сумма покупок в месяц более 50 000 руб.;

сумма ежемесячных поступлений на счет карты от 200 000 руб. и сумма покупок от 50 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 250 руб.;

0% в банкоматах банка Траст;

0% в любых банкоматах при выполнении одного из "минимальных требований" Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 250 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 400 000 руб. в месяц / до 1 200 000 руб. в день и до 3 000 000 руб. в месяц при выполнении одного из "минимальных требований" Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 511% годовых;

СМС-информирование, полис ВЗР, консьерж-сервис - бесплатно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 1-й запрос бесплатно, далее 60 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);

5 дополнительных карт бесплатно;

бесплатный трансфер от/до аэропорта/вокзала 2 раза в год при выполнении одного из "минимальных требований";

сервис доступа в VIP-залы аэропортов Lounge Key, бесплатное посещение VIP-залов при выполнении одного из "минимальных требований";

конвертация - по курсу банка Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное обслуживание и снятие наличных в любых банкоматах при выполнении установленных банком требований;

бонусная программа;

привилегии для путешественников - бесплатный трансфер, сервис доступа в VIP-залы аэропортов Lounge Key Особые ограничения бесплатная доставка карты по 28 городам РФ (см. сайт банка) Дата актуализации 05.02.2019 12:41 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Оформить карту 4 заявки за 30 дней

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.