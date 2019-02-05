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Банк «ФК Открытие», дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Лукойл, тарифный план Премиум

Mastercard World Black Edition «ЛУКОЙЛ» — Банк «ФК Открытие»
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 30 000 ₽
  • бонусная программа
Оформить карту
4 заявки за 30 дней
Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World Black Edition
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
  • заправки

начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые впоследствии могут быть потрачены на оплату топлива или товаров на АЗС "Лукойл" из расчета 1 бонусный балл = 1 руб. скидки:

  • 600 приветственных баллов;
  • 1 балл за каждые 50 руб. за покупки на АЗС "Лукойл";
  • 1 балл за каждые 60 руб. за другие покупки
Выпуск и обслуживание
0 - 30 000 ₽

по 2 500 руб. в месяц, плата не взимается, при выполнении одного из "минимальных требований":

  • среднемесячный остаток на счетах в банке свыше 1 000 000 руб. и сумма покупок более 0 руб. в месяц;
  • среднемесячный остаток на счетах в банке свыше 600 000 руб. и сумма покупок в месяц более 50 000 руб.;
  • сумма ежемесячных поступлений на счет карты от 200 000 руб. и сумма покупок от 50 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 250 руб.;
  • 0% в банкоматах банка Траст;
  • 0% в любых банкоматах при выполнении одного из "минимальных требований"
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 250 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 400 000 руб. в месяц / до 1 200 000 руб. в день и до 3 000 000 руб. в месяц при выполнении одного из "минимальных требований"
Дополнительная информация
  • плата за неразрешенный овердрафт - 511% годовых;
  • СМС-информирование, полис ВЗР, консьерж-сервис - бесплатно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 1-й запрос бесплатно, далее 60 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);
  • 5 дополнительных карт бесплатно;
  • бесплатный трансфер от/до аэропорта/вокзала 2 раза в год при выполнении одного из "минимальных требований";
  • сервис доступа в VIP-залы аэропортов Lounge Key, бесплатное посещение VIP-залов при выполнении одного из "минимальных требований";
  • конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное обслуживание и снятие наличных в любых банкоматах при выполнении установленных банком требований;
  • бонусная программа;
  • привилегии для путешественников - бесплатный трансфер, сервис доступа в VIP-залы аэропортов Lounge Key
Особые ограничения
  • бесплатная доставка карты по 28 городам РФ (см. сайт банка)
Дата актуализации
05.02.2019 12:41
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Оформить карту
4 заявки за 30 дней
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
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Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Адрес
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Сайт
www.open.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 87
Банкоматы 292
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Телефоны
8 800 700-78-77 — единая справочная служба