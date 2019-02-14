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Банк Зенит, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Finnair

Visa Platinum «Карта без границ» — Зенит
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 1 000 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • Google Pay/ Garmin Pay
Бонусы
  • для путешествий

программа Finnair Plus: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые можно использовать на оплату услуг компании Finnair и ее партнеров (повышение класса обслуживания, дополнительные услуги на борту, премиальные рейсы Finnair и других авиакомпаний)

  • 2 000 баллов за первую покупку, совершенную в течение 3-х месяцев после выпуска карты;
  • 1 балл за каждые потраченные 50 руб.
Выпуск и обслуживание
1 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0% при снятии до 700 000 руб. в течение месяца, 3% от суммы превышения

Снятие наличных в ПВН банка

0% при снятии до 700 000 руб. в течение месяца, 3% от суммы превышения

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 100 руб. (0% при снятии до 700 000 руб. в течение месяца, 3% от суммы превышения в банкоматах банков-партнеров)

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб. (0% при снятии до 700 000 руб. в течение месяца, 3% от суммы превышения в ПВН банков-партнеров)

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 3 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • экстренная выдача наличных за рубежом - 12 000 руб.;
  • конвертация - по курсу банка;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бонусная программа;
  • недорогое обслуживание;
  • невысокая комиссия за снятие наличных в сторонних банках;
  • бесплатное СМС-информирование
Дата актуализации
14.02.2019 10:13
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Finnair» в 29 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
Адрес
129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
Сайт
www.zenit.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 24
Банкоматы 59
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Телефоны
8 800 500-66-77 — единая справочная служба