2 500 - 3 000 ₽

по 250 руб. в месяц, плата не взимается в первые 2 месяца с клиентов, у которых ранее не были открыты счета по пакетам услуг; если за предшествующий месяц среднемесячный остаток по счету составил более 300 000 руб. или сумма покупок более 30 000 руб., то клиент переходит на бесплатное обслуживание по пакету CitiOne Plus