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Ситибанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

CitiOne

Mastercard World — Ситибанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 2 500 до 3 000 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Мультивалютная карта

возможна бесплатная перепривязка карты к уже открытому в банке счету в иностранной валюте через интернет-банк или по звонку

Выпуск и обслуживание
2 500 - 3 000 ₽

по 250 руб. в месяц, плата не взимается в первые 2 месяца с клиентов, у которых ранее не были открыты счета по пакетам услуг; если за предшествующий месяц среднемесячный остаток по счету составил более 300 000 руб. или сумма покупок более 30 000 руб., то клиент переходит на бесплатное обслуживание по пакету CitiOne Plus

Снятие наличных в банкоматах банка

0% (в России и за рубежом)

Снятие наличных в ПВН банка

  • 0,5%, мин. 100 руб. при снятии до 500 000 руб. (эквивалент в долл.) за операцию; 3,5% - более 500 000 руб. (эквивалент в долл.);

  • 0% при снятии до 5 000 евро (включительно) за операцию; 0,5% - 5 000-15 000 евро (включительно), 3,5% - более 15 000 евро

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных через банкоматы: до 150 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц (или в эквиваленте)
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • СМС-информирование - 89 руб. ежемесячно;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 35% годовых;
  • 1 дополнительная карта
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая плата за получение наличных в сторонних банкоматах
Минусы
  • дорогое СМС-информирование;
  • наличие комиссии за снятие в ПВН банка;
  • высокая стоимость обслуживания карты
Особые ограничения
  • при выполнении требований банка возможен переход на бесплатное обслуживание по пакету CitiOne Plus
Дата актуализации
03.02.2019 23:34
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «CitiOne» в 8 городах России
20 733
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ситибанк»
Адрес
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8—10
Сайт
www.citibank.ru
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Телефоны
(495) 775-75-75
8 800 700-38-38 — единая справочная служба