CitiOne
- стоимость обслуживания от 2 500 до 3 000 ₽
- Mastercard World
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
возможна бесплатная перепривязка карты к уже открытому в банке счету в иностранной валюте через интернет-банк или по звонку
по 250 руб. в месяц, плата не взимается в первые 2 месяца с клиентов, у которых ранее не были открыты счета по пакетам услуг; если за предшествующий месяц среднемесячный остаток по счету составил более 300 000 руб. или сумма покупок более 30 000 руб., то клиент переходит на бесплатное обслуживание по пакету CitiOne Plus
0% (в России и за рубежом)
0,5%, мин. 100 руб. при снятии до 500 000 руб. (эквивалент в долл.) за операцию; 3,5% - более 500 000 руб. (эквивалент в долл.);
0% при снятии до 5 000 евро (включительно) за операцию; 0,5% - 5 000-15 000 евро (включительно), 3,5% - более 15 000 евро
1%, мин. 100 руб.
1%, мин. 100 руб.
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование - 89 руб. ежемесячно;
- плата за неразрешенный овердрафт - 35% годовых;
- 1 дополнительная карта
- не требуется
- постоянная
- невысокая плата за получение наличных в сторонних банкоматах
- дорогое СМС-информирование;
- наличие комиссии за снятие в ПВН банка;
- высокая стоимость обслуживания карты
- при выполнении требований банка возможен переход на бесплатное обслуживание по пакету CitiOne Plus
- российский рубль
- Адрес
- 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8—10
- Сайт
- www.citibank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 775-75-758 800 700-38-38 — единая справочная служба