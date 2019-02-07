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Дебетовая Gold
MasterCard Gold — Социнвестбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 2 500 ₽
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 100 $
- стоимость обслуживания 100 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
3%
Выпуск и обслуживание
2 500 ₽
Выпуск и обслуживание
100 $
Выпуск и обслуживание
100 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 3 долл. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 3 долл. (эквивалент)
Лимиты по операциям
100 000 руб. в день, 600 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 3 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 3 долл.
Лимиты по операциям
2 000 долл в день. 10 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 3 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 3 евро
Лимиты по операциям
2 000 евро в день, 10 000 евро в месяц
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 100% годовых в рублях, 40% годовых в валюте;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 100 руб. / 1 долл. / 1 евро за операцию;
- смена ПИН-кода - 70 руб. / 3 долл. / 3 евро;
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- начисление процентов на остаток денежных средств на картсчете
Дата актуализации
07.02.2019 12:18
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 1 городе России
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Справочная информация
АО «Социнвестбанк»
- Адрес
- 450002, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 42
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Уфа
- Телефоны
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(347) 250-88-88