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Социнвестбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая

MasterCard Standard — Социнвестбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 650 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и обслуживание
650 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 3 долл. (эквивалент)

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 3 долл. (эквивалент)

Лимиты по операциям
100 000 руб. а день, 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • плата за неразрешенный овердрафт - 100% годовых в рублях, 40% годовых в валюте;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 100 руб. / 1 долл. / 1 евро за операцию;
  • смена ПИН-кода - 70 руб. / 3 долл. / 3 евро;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование
Дата актуализации
07.02.2019 12:18
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 1 городе России
2 881
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Справочная информация
АО «Социнвестбанк»
Адрес
450002, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 42
Отделения и банкоматы
в вашем городе Уфа
Отделения 3
Банкоматы 23
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Телефоны
(347) 250-88-88