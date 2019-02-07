Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 650 ₽ Выпуск и обслуживание 25 $ Выпуск и обслуживание 25 € Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 долл. (эквивалент) Лимиты по операциям 100 000 руб. а день, 600 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 долл. Лимиты по операциям 2 000 долл. в день., 10 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 долл. (эквивалент) Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 100% годовых в рублях, 40% годовых в валюте;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 100 руб. / 1 долл. / 1 евро за операцию;

смена ПИН-кода - 70 руб. / 3 долл. / 3 евро;

СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу банка Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование Дата актуализации 07.02.2019 12:18 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.