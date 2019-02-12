Обслуживание карты Тип карты Mastercard Virtual Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 0 ₽ срок действия карты - 3 года Выпуск и обслуживание 0 $ срок действия карты - 3 года Выпуск и обслуживание 0 € срок действия карты - 3 года Снятие наличных в банкоматах банка не предоставляется Снятие наличных в ПВН банка 1% Снятие наличных в банкоматах других банков не предоставляется Снятие наличных в ПВН других банков не предоставляется Лимиты по операциям 10 000 долл. (эквивалент) - в сутки Снятие наличных в банкоматах банка не предоставляется Снятие наличных в ПВН банка не предоставляется Снятие наличных в банкоматах других банков не предоставляется Снятие наличных в ПВН других банков не предоставляется Лимиты по операциям 10 000 долл. - в сутки Снятие наличных в банкоматах банка не предоставляется Снятие наличных в ПВН банка не предоставляется Снятие наличных в банкоматах других банков не предоставляется Снятие наличных в ПВН других банков не предоставляется Лимиты по операциям 10 000 долл. (эквивалент) - в сутки Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% в год;

конвертация - по курсу банка;

запрос баланса и смена ПИН-кода в банкоматах сторонних банков - 15 руб.

разблокировка карты при неправильном вводе ПИН-кода - 50 руб./ 0,5 долл. / 0,5 евро Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Дата актуализации 12.02.2019 13:43 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.