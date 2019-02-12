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Челябинвестбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Virtual

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Virtual
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и обслуживание
0 ₽

срок действия карты - 3 года

Снятие наличных в банкоматах банка

не предоставляется

Снятие наличных в ПВН банка

1%

Снятие наличных в банкоматах других банков

не предоставляется

Снятие наличных в ПВН других банков

не предоставляется

Лимиты по операциям
10 000 долл. (эквивалент) - в сутки
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% в год;
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса и смена ПИН-кода в банкоматах сторонних банков - 15 руб.
  • разблокировка карты при неправильном вводе ПИН-кода - 50 руб./ 0,5 долл. / 0,5 евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Дата актуализации
12.02.2019 13:43
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Virtual» в 13 городах России
3 981
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «Челябинвестбанк»
Адрес
454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
ОГРН
1027400001650
Отделения и банкоматы
в вашем городе Челябинск
Отделения 59
Банкоматы 119
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Телефоны
(351) 268-00-88 — справочная служба