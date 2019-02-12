Челябинвестбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Virtual
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- стоимость обслуживания 0 $
- стоимость обслуживания 0 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Virtual
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
0 ₽
срок действия карты - 3 года
Выпуск и обслуживание
0 $
срок действия карты - 3 года
Выпуск и обслуживание
0 €
срок действия карты - 3 года
Снятие наличных в банкоматах банка
не предоставляется
Снятие наличных в ПВН банка
1%
Снятие наличных в банкоматах других банков
не предоставляется
Снятие наличных в ПВН других банков
не предоставляется
Лимиты по операциям
10 000 долл. (эквивалент) - в сутки
Снятие наличных в банкоматах банка
не предоставляется
Снятие наличных в ПВН банка
не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
не предоставляется
Снятие наличных в ПВН других банков
не предоставляется
Лимиты по операциям
10 000 долл. - в сутки
Снятие наличных в банкоматах банка
не предоставляется
Снятие наличных в ПВН банка
не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
не предоставляется
Снятие наличных в ПВН других банков
не предоставляется
Лимиты по операциям
10 000 долл. (эквивалент) - в сутки
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% в год;
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса и смена ПИН-кода в банкоматах сторонних банков - 15 руб.
- разблокировка карты при неправильном вводе ПИН-кода - 50 руб./ 0,5 долл. / 0,5 евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Дата актуализации
12.02.2019 13:43
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Virtual» в 13 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «Челябинвестбанк»
- Адрес
- 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
- ОГРН
- 1027400001650
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Челябинск
- Телефоны
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(351) 268-00-88 — справочная служба