Обслуживание карты Тип карты Mastercard Maestro Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 200 ₽ единовременно за весь срок действия (5 лет) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1% + 80 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1% + 120 руб. Лимиты по операциям 10 000 долл. (эквивалент) - в сутки Дополнительная информация СМС-информирование - 50 руб. в месяц;

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% в год;

конвертация - по курсу банка;

разблокировка карты при неправильном вводе ПИН-кода - 50 руб.;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,4 евро Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Экспертиза Плюсы невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков;

невысокая стоимость обслуживания карты Дата актуализации 12.02.2019 13:43 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.