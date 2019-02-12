Челябинвестбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Maestro
MasterCard Cirrus/Maestro — Челябинвестбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 200 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Maestro
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
200 ₽
единовременно за весь срок действия (5 лет)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1% + 80 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1% + 120 руб.
Лимиты по операциям
10 000 долл. (эквивалент) - в сутки
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% в год;
- конвертация - по курсу банка;
- разблокировка карты при неправильном вводе ПИН-кода - 50 руб.;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,4 евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Экспертиза
Плюсы
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков;
- невысокая стоимость обслуживания карты
Дата актуализации
12.02.2019 13:43
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Maestro» в 13 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «Челябинвестбанк»
- Адрес
- 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
- ОГРН
- 1027400001650
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Челябинск
- Телефоны
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(351) 268-00-88 — справочная служба