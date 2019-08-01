Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности технология 3D Secure

чип возможна привязка карты Mastercard к Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay Бонусы для путешествий за расчеты по карте держателю начисляются бонусные мили; накопленные мили можно обменивать на авиабилеты, бронирование отелей и аренду автомобилей на сайте iGlobe.ru; начисление миль: 1 миля за каждые 30 руб., потраченные по карте Выпуск и годовое обслуживание 720 ₽ (60 руб. в месяц) Снятие наличных в банкоматах банка 0%, далее 3%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц Снятие наличных в ПВН банка 0%, далее 3%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 0%, далее 3%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц Снятие наличных в ПВН других банков 0%, далее 3%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц Лимиты по операциям льготный лимит выдачи: в банкоматах и ПВН банка - 300 000 руб. в месяц, в сети банкоматов и ПВН сторонних банков на территории РФ - 50 000 руб. в месяц, в сети банкоматов и ПВН сторонних банков за пределами территории РФ - 1 000 долл. (эквивалент) Дополнительная информация карта оформляется в рамках пакета "Классический";

СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу банка;

5% скидка на предоставление сейфовой ячейки;

проценты, начисляемые на сумму технического овердрафта - 36,5% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

наличие бонусной программы;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков в пределах лимита Особые ограничения карта оформляется в рамках пакета услуг "Классический" Дата актуализации 01.08.2019 16:04 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.