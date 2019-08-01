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Дебетовая карта "Travel Miles Оптимальный" в Примсоцбанке

MasterCard Standard «Travel Card» — Примсоцбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 2 640 ₽
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи
  • возможна привязка карты Mastercard к Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay
Бонусы
  • для путешествий

за расчеты по карте держателю начисляются бонусные мили; накопленные мили можно обменивать на авиабилеты, бронирование отелей и аренду автомобилей на сайте iGlobe.ru; начисление миль:

  • 750 приветственных миль;
  • 1 миля за каждые 30 руб., потраченные по карте
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 4%
максимальный остаток, на который производится начисление процентов - 400 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
2 640 ₽

(220 руб. в месяц)

Снятие наличных в банкоматах банка

0%, далее 2%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц

Снятие наличных в ПВН банка

0%, далее 2%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц

Снятие наличных в банкоматах других банков

0%, далее 2%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц

Снятие наличных в ПВН других банков

0%, далее 2%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц

Лимиты по операциям
льготный лимит выдачи: в банкоматах и ПВН банка - 300 000 руб. в месяц, в сети банкоматов и ПВН сторонних банков на территории РФ - 50 000 руб. в месяц, в сети банкоматов и ПВН сторонних банков за пределами территории РФ - 1 000 долл. (эквивалент)
Дополнительная информация
  • карта оформляется в рамках пакета "Оптимальный";
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка;
  • 10% скидка на предоставление сейфовой ячейки;
  • проценты, начисляемые на сумму технического овердрафта - 36,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • наличие бонусной программы;
  • отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков в пределах лимита
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания карты
Особые ограничения
  • карта оформляется в рамках пакета услуг "Оптимальный"
Дата актуализации
01.08.2019 16:04
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Travel Miles Оптимальный» в 32 городах России
15 775
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Справочная информация
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
Адрес
690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
ОГРН
1022500001061
Сайт
www.pskb.com
Отделения и банкоматы
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Отделения 14
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Телефоны
8 800 200-42-02 — единая справочная служба
(423) 242-42-42