Дебетовая карта "Travel Miles Золотой" в Примсоцбанке
MasterCard Gold «Travel Card» — Примсоцбанкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 4 800 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- возможна привязка карты Mastercard к Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay
Бонусы
- для путешествий
за расчеты по карте держателю начисляются бонусные мили; накопленные мили можно обменивать на авиабилеты, бронирование отелей и аренду автомобилей на сайте iGlobe.ru; начисление миль:
- 1 500 приветственных миль;
- 1 миля за каждые 20 руб., потраченные по карте
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 5%
максимальный остаток, на который производится начисление процентов - 1 000 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
4 800 ₽
(400 руб. в месяц)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%, далее 1,5%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц
Снятие наличных в ПВН банка
0%, далее 1,5%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%, далее 1,5%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
0%, далее 1,5%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц
Лимиты по операциям
льготный лимит выдачи: в банкоматах и ПВН банка - 500 000 руб. в месяц, в сети банкоматов и ПВН сторонних банков на территории РФ - 75 000 руб. в месяц, в сети банкоматов и ПВН сторонних банков за пределами территории РФ - 1 500 долл. (эквивалент)
Дополнительная информация
- карта оформляется в рамках пакета "Золотой";
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка;
- 15% скидка на предоставление сейфовой ячейки;
- проценты, начисляемые на сумму технического овердрафта - 36,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- начисление процентов на остаток средств на картсчете;
- бесплатное СМС-информирование;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков в пределах лимита;
- наличие бонусной программы
Минусы
- высокая стоимость обслуживания карты
Особые ограничения
- карта оформляется в рамках пакета услуг "Золотой"
Дата актуализации
01.08.2019 16:04
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Travel Miles Золотой» в 32 городах России
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Справочная информация
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
- Адрес
- 690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
- ОГРН
- 1022500001061
- Сайт
- www.pskb.com
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Владивосток
- Телефоны
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8 800 200-42-02 — единая справочная служба(423) 242-42-42