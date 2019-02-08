Обслуживание карты Тип карты

на выбор Mastercard Unembossed

Mastercard Standard Технологические особенности бесконтактная оплата проезда (БОП)

моментальная выдача карты

чип Начисление процентов на остаток средств на счете до 200 000 руб. - 6.5% годовых, свыше 200 000 руб. - 1% годовых от 1% до 6,5% Выпуск и обслуживание 480 ₽ плата взимается ежемесячно в размере 40 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 150 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям 100 000 руб. в день, 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 50 руб. в месяц (первые два месяца бесплатно)

конвертация - по курсу платежной системы + 0,75%;

плата за неразрешенный овердрафт - 109,5% годовых;

запрос баланса в банкомате другого банка - 10 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Экспертиза Плюсы начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;

невысокая стоимость обслуживания карты Дата актуализации 08.02.2019 14:25 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.