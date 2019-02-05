Элита, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая Gold
MasterCard Gold — Элита
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 500 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
1 500 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 долл. (эквивалент)
- 0,5% - в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 3 долл. (эквивалент)
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу ЦБ РФ;
- запрос баланса в ПВН стороннего банка - 30 руб;
- СМС-информирование - 45 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания карты;
- пониженная комиссия за снятие в банкоматах банков-партнеров
Дата актуализации
05.02.2019 17:33
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 4 городах России
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Справочная информация
ООО «Банк «Элита»
- Адрес
- 248000, г. Калуга, ул. Московская, д. 6
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Калуга
- Телефоны
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(4842) 72-14-65