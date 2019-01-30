Обслуживание карты Тип карты Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 2 000 ₽ со 2-го года: 1 500 руб. 500 руб. за выпуск;

1 500 руб. в год за обслуживание Первоначальный взнос: в размере платы за выпуск и первый год обслуживания Выпуск и обслуживание 30 $ со 2-го года: 23 долл. 7 долл. за выпуск;

23 долл. в год за обслуживание Первоначальный взнос: в размере платы за выпуск и первый год обслуживания Выпуск и обслуживание 27 € со 2-го года: 20 евро 7 евро за выпуск;

20 евро в год за обслуживание Первоначальный взнос: в размере платы за выпуск и первый год обслуживания Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 10 руб. - на территории РФ

1,5%, мин. 3 долл. (эквивалент) - за пределами РФ

0% - в банкоматах партнерской сети ВТБ Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 200 руб. - на территории РФ

1,5%, мин. 5 долл. (эквивалент) - за пределами РФ

0,4% - в ПВН партнерской сети ВТБ Лимиты по операциям снятие наличных: 600 000 руб. в сутки, 2 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 0,15 долл. - на территории РФ

1%, мин. 3 долл. - за пределами РФ

0,8% - в банкоматах партнерской сети ВТБ Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 3 долл. - на территории РФ

1,5%, мин. 5 долл. - за пределами РФ

0,8% - в ПВН партнерской сети ВТБ Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 600 000 руб. в сутки, 2 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 0,15 евро - на территории РФ

1%, мин. 3 евро - за пределами РФ

0,8% - в банкоматах партнерской сети ВТБ Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 3 евро - на территории РФ

1,5%, мин. 5 евро - за пределами РФ

0,8% - в ПВН партнерской сети ВТБ Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 600 000 руб. в сутки, 2 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков на территории РФ;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах партнерской сети ВТБ для карт в рублях;

пониженная комиссия в ПВН банков-партнеров;

бесплатный запрос баланса в любых банкоматах Минусы взимание платы за выпуск карты дополнительно к стоимости обслуживания;

наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка для карт в долларах и евро Дата актуализации 30.01.2019 11:35 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.