Братский АНКБ, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая Gold
MasterCard Gold — Братский АНКБ
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 2 000 ₽
- стоимость обслуживания 30 $
- стоимость обслуживания 27 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
2 000 ₽
со 2-го года: 1 500 руб.
- 500 руб. за выпуск;
- 1 500 руб. в год за обслуживание
Первоначальный взнос: в размере платы за выпуск и первый год обслуживания
Выпуск и обслуживание
30 $
со 2-го года: 23 долл.
- 7 долл. за выпуск;
- 23 долл. в год за обслуживание
Первоначальный взнос: в размере платы за выпуск и первый год обслуживания
Выпуск и обслуживание
27 €
со 2-го года: 20 евро
- 7 евро за выпуск;
- 20 евро в год за обслуживание
Первоначальный взнос: в размере платы за выпуск и первый год обслуживания
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 10 руб. - на территории РФ
- 1,5%, мин. 3 долл. (эквивалент) - за пределами РФ
- 0% - в банкоматах партнерской сети ВТБ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 200 руб. - на территории РФ
- 1,5%, мин. 5 долл. (эквивалент) - за пределами РФ
- 0,4% - в ПВН партнерской сети ВТБ
Лимиты по операциям
снятие наличных: 600 000 руб. в сутки, 2 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 0,15 долл. - на территории РФ
- 1%, мин. 3 долл. - за пределами РФ
- 0,8% - в банкоматах партнерской сети ВТБ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 3 долл. - на территории РФ
- 1,5%, мин. 5 долл. - за пределами РФ
- 0,8% - в ПВН партнерской сети ВТБ
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 600 000 руб. в сутки, 2 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 0,15 евро - на территории РФ
- 1%, мин. 3 евро - за пределами РФ
- 0,8% - в банкоматах партнерской сети ВТБ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 3 евро - на территории РФ
- 1,5%, мин. 5 евро - за пределами РФ
- 0,8% - в ПВН партнерской сети ВТБ
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 600 000 руб. в сутки, 2 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков на территории РФ;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах партнерской сети ВТБ для карт в рублях;
- пониженная комиссия в ПВН банков-партнеров;
- бесплатный запрос баланса в любых банкоматах
Минусы
- взимание платы за выпуск карты дополнительно к стоимости обслуживания;
- наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка для карт в долларах и евро
Дата актуализации
30.01.2019 11:35
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 5 городах России
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Справочная информация
АО «Братский Акционерный Народный коммерческий Банк»
- Адрес
- 665717, Иркутская обл., г. Братск, ул. Комсомольская, д. 43
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Братск
- Телефоны
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(3953) 41-63-64