Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Electron

Visa Instant Issue Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 0 ₽ Выпуск и обслуживание 0 $ Выпуск и обслуживание 0 € Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 89 руб.

0,6% - в устройствах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 89 руб.

0,6% - в устройствах банков-партнеров Лимиты по операциям до 150 000 в день, 450 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0 руб. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН банка 0 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 89 руб. (эквивалент)

0,6% - в устройствах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 89 руб. (эквивалент)

0,6% - в устройствах банков-партнеров Лимиты по операциям до 150 000 в день, 450 000 руб. в месяц (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 89 руб. (эквивалент)

0,6% - в устройствах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 89 руб. (эквивалент)

0,6% - в устройствах банков-партнеров Лимиты по операциям до 150 000 в день, 450 000 руб. в месяц (эквивалент) Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу банка;

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;

бесплатный выпуск и обслуживание карты Дата актуализации 08.02.2019 12:18 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.