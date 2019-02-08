Обслуживание карты Тип карты Visa Classic Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 1 750 ₽ со 2-го года: 750 руб. за первый год взимается комиссия за обслуживание - 750 руб. и плата 1 000 руб., которая перечисляется в пользу ФК «Урал» Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 89 руб.

0,6% - в устройствах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 89 руб.

0,6% - в устройствах банков-партнеров Лимиты по операциям до 5 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу банка;

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых; Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков Дата актуализации 08.02.2019 12:27 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.