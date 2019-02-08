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Меткомбанк (Каменск-Уральский), дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Ко-брендовая Gold

Visa Gold — Меткомбанк (Каменск-Уральский)
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 3 500 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и обслуживание
3 500 ₽

со 2-го года: 2 000 руб.; за первый год взимается комиссия за обслуживание - 2 000 руб. и плата 1 500 руб., которая перечисляется в пользу ФК «Урал»

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 89 руб.
  • 0,6% - в устройствах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 89 руб.
  • 0,6% - в устройствах банков-партнеров
Лимиты по операциям
до 10 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков
Дата актуализации
08.02.2019 12:27
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Ко-брендовая Gold» в 4 городах России
4 137
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Справочная информация
ПАО «Меткомбанк»
Адрес
623406, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 36
Отделения и банкоматы
в вашем городе Каменск-Уральский
Отделения 1
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Телефоны
8 800 200-29-11 — единая справочная служба