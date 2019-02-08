Обслуживание карты Тип карты Visa Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 9 000 ₽ комиссия за первый год обслуживания карты полностью перечисляется в пользу ФК «Урал» Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 89 руб.

0,6% - в устройствах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 89 руб.

0,6% - в устройствах банков-партнеров Лимиты по операциям до 10 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу банка;

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;

консьерж-сервис;

медицинское страхование для выезжающих за рубеж и Private Banking Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков Минусы высокая стоимость обслуживания карты Дата актуализации 08.02.2019 12:27 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.