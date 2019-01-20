Обслуживание карты Тип карты Mastercard Gold Технологические особенности чип Начисление процентов на остаток средств на счете процент указан с ежемесячной капитализацией 0,1% Начисление процентов на остаток средств на счете процент указан с ежемесячной капитализацией 0,01% Начисление процентов на остаток средств на счете процент указан с капитализацией 0,01% Выпуск и обслуживание 2 000 ₽ единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года) Выпуск и обслуживание 24 $ единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года) Выпуск и обслуживание 21 € единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. (эквивалент по курсу ЦБ на день, предшествующий операции) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 долл. (эквивалент по курсу ЦБ на день, предшествующий операции) Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах и POS-терминалах банка: 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 долл. Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах и POS-терминалах банка: 8 400 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. (эквивалент по курсу ЦБ на день, предшествующий операции) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 долл. (эквивалент по курсу ЦБ на день, предшествующий операции) Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах и POS-терминалах банка: 7 500 евро в месяц Дополнительная информация запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб. / 0,35 долл. / 0,3 евро;

СМС-информирование - 45 руб. / 0,8 долл. / 0,6 евро в месяц;

конвертация - по курсу ЦБ РФ + 0,7% Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания карты;

невысокая плата за СМС-информирование;

возраст клиента - от 14 лет Минусы плата за обслуживание взимается сразу за весь срок действия карты Особые ограничения плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - 2 года Дата актуализации 20.01.2019 15:44 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.